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04 июля 2025 в 10:19

Самолетам из Саудовской Аравии разрешили чаще выполнять рейсы в Москву

Росавиация разрешила саудовской компании Flynas выполнять рейсы Эр-Рияд — Москва

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Росавиация разрешила саудовской авиакомпании Flynas совершать регулярные рейсы из Эр-Рияда в Москву, сообщила пресс-служба агентства. Борты перевозчика смогут летать на этом направлении четыре раза в неделю с 1 августа до конца октября.

Росавиация выдала разрешение авиакомпании Flynas из Саудовской Аравии на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд — Москва (Внуково), — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация отменила запрет на полеты в Иран, Ирак и Иорданию. При этом специалисты продолжают мониторить ситуацию с работой воздушного транспорта в регионе.

До этого сообщалось, что компания Red Wings возобновила полеты в Израиль 2 июля. В частности, в Тель-Авив совершаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. 3 июля в список городов, откуда будут летать самолеты в Израиль, добавились Минеральные Воды.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее заявила, что ущерб российских туроператоров из-за обострения кризисной ситуации между Израилем и Ираном лишь за четыре дня — с 13 по 16 июня — составил примерно 200 млн рублей. По ее словам, они за свой счет вывезли почти всех туристов, отдыхавших в Объединенных Арабских Эмиратах.

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