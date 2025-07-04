Названы самые полезные сорта сыра

Пармезан и моцарелла — наиболее полезные виды сыра, заявила «Газете.Ru» технолог Светлана Гертле-Загорская. Первый из них относится к твердым сортам, а второй — к мягким, напомнила эксперт.

Пармезан богат белком, его бывает 30 г на 100 г продукта. Также он содержит много кальция и фосфора, которые помогают поддерживать здоровье наших костей и работу мышц. В моцарелле много белка и кальция, — отметила Гертле-Загорская.

Она добавила, что пармезан позволяет улучшить работу ЖКТ и мозга. Кроме того, этот сыр содержит минимальное количество лактозы, поэтому он идеально подходит для тех, кто страдает ее непереносимостью.

Профессор психиатрии Тор Нильсен ранее предупредил, что молочные продукты, съеденные перед сном, могут вызвать ночные кошмары. По словам ученого, то, насколько страшными будут сновидения, зависит от наличия у человека пищевых аллергий.