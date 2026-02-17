Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:56

Экс-министр здравоохранения призвал россиян «лечиться» капустой

Экс-министр здравоохранения Костин призвал есть капусту для крепкого здоровья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
У медиков было бы меньше работы, если бы пациенты почаще включали в рацион капусту, заявил главный врач Люберецкой областной больницы, экс-министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. По его словам, которые приводит «Взгляд-инфо», в овоще содержатся витамин С, клетчатка, фолиевая кислота, калий, магний, а также соединения, обладающие противораковыми свойствами.

Если бы пациенты ели больше капусты, у нас было бы меньше работы. Еще в Древнем Египте ее ценили не только как пищу, но и как лечебное средство. На Руси про нее говорили: «Капуста — ни густо, ни пусто», — сообщил Костин.

По его словам, есть капусту необходимо минимум три-четыре раза в неделю. Костин также порекомендовал есть овощ в сыром виде, но только при отсутствии проблем с пищеварением.

Ранее профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Алексеенко сообщила, что ягоды и овощи могут помочь снизить риски развития рака. По ее словам, нужно не только придерживаться принципов правильного питания, но и контролировать вес и поддерживать физическую активность.

