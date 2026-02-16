Россиянам перечислили продукты, снижающие риск развития рака

Ягоды и овощи могут помочь снизить риски развития рака, рассказала Lenta.ru профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета «Росбиотех» Елена Алексеенко. Она отметила, что ни один продукт не способен полностью защитить от онкологических заболеваний.

Питание и правильно составленный рацион являются важнейшим фактором, вносящим более 50% вклада в сохранение и укрепление здоровья человека. Нужно не только придерживаться принципов правильного питания, но и проходить скрининги, консультироваться у врача, контролировать вес и поддерживать физическую активность, — рассказала Алексеенко.

Эксперт подчеркнула, что опасными могут стать специальные препараты для детокса и «вывода канцерогенов». Она отметила, что организм справляется с естественной детоксикацией, а прием подобных препаратов, напротив, может негативно сказаться на здоровье.

Ранее врач-онколог Хомиди Умар ибн Хомид рассказал, что использование дезодорантов и антиперспирантов не провоцирует развитие рака груди. По его словам, крупные научные исследования не выявили достоверной связи между этими гигиеническими средствами и злокачественными опухолями, а опасения потребителей основаны скорее на домыслах, чем на фактах.