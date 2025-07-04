Налет на Ижевск, мать-террористка, взрыв у Звездочки: ВСУ атакуют РФ 4 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Ростовской области в результате прилета БПЛА погибла пожилая женщина. Два человека пострадали при налете беспилотников на Сергиев Посад. В ЛНР подорвали экс-мэра Луганска. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Почти полсотни украинских БПЛА атаковали ночью регионы РФ

В ночь на 4 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 48 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 26 — были уничтожены над Ростовской областью. Средства ПВО ликвидировали 12 летательных аппаратов над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской и один — над Липецкой областями.

Два человека пострадали при налете дронов ВСУ на Подмосковье

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Сергиево-Посадский округ Московской области, заявила мэр города Оксана Ероханова. По ее словам, местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва в окрестностях микрорайона Звездочка.

В результате падения обломков сбитых БПЛА была повреждена электроподстанция, отметила мэр. Без света временно остались пять микрорайонов: Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и частично Ферма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших. 60-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и лишился трех зубов, 40-летний местный житель получил открытую рану шеи и ушиб грудной клетки. Оба были госпитализированы. Министерство обороны России не комментировало информацию о налете дронов ВСУ на столичный регион и его последствиях.

Пенсионерка погибла под обломками дома, атакованного БПЛА ВСУ

В результате ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область были повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Под ударами, в частности, оказались Азов, Шахты, Миллеровский и Тарасовский районы.

В доме 102а по Коллонтаевскому переулку в Азове, где проживают 120 человек, произошло обрушение кровли. Жильцов эвакуировали, на месте ЧП работают экстренные службы. В Шахтах произошло отключение подстанции, из-за чего без света остались порядка двух тысяч домов, в которых проживают шесть тысяч человек.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом. Обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла женщина-пенсионер, бывший учитель», — добавил врио губернатора.

Минобороны РФ не комментировало сообщения о последствиях налета дронов ВСУ на Ростовскую область.

Богомаз назвал число жертв ударов ВСУ по Брянской области

Житель села Алешковичи погиб в результате удара FPV-дронов противника по двигавшемуся автомобилю, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, женщина получила ранения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница ранена. Женщина доставлена в больницу», — написал он.

Три украинских дрона сбили над Ижевском

В окрестностях Ижевска силы ПВО ликвидировали три беспилотника, летевших на город, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, дроны упали, не достигнув цели.

«Продолжаем отражать атаку украинских террористов. Третий беспилотный аппарат благодаря предпринятым мерам радиоэлектронной борьбы потерял координаты, упал, не достигнув цели», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков оценил последствия атак ВСУ на Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали по меньшей мере 43 населенных пункта, применив артиллерию и 94 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и семь частных жилых домов, два социальных объекта, два сельхозпредприятия, коммерческий объект, линия электропередачи, два автобуса, три грузовые и 15 легковых машин.

По словам губернатора, в селе Головчино дрон влетел в грузовик, ранив водителя. Женщина пострадала при ударе БПЛА по многоэтажке в поселке Октябрьский. Еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения вследствие атаки беспилотника на соцобъект в Бессоновке и один — из-за падения обломков сбитой воздушной цели в Таврово.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Экс-мэр Луганска погиб в результате теракта в центре города

Накануне в центре Луганска прогремел взрыв, в результате которого был убит один человек и трое получили ранения. Погибшим оказался экс-мэр города Манолис Пилавов, который занимал пост с 2014 по 2023 год.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт и возбудил уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РФ. Кроме того, виновников будут судить за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Известно, что Пилавов числился в базе украинского сайта «Миротворец». Карточка с его именем была создана в 2014 году. Экс-чиновник также находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015-го.

Telegram-канал Baza сообщил, что Пилавова подорвала 36-летняя Алена Ч. — мать двоих детей из Брянки Алчевского района Луганской области. По данным канала, женщину использовали втемную. Вероятнее всего, она приехала в Луганск по заданию неизвестных, сказано в материале.

В ДНР оценили последствия ударов ВСУ по региону

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы шесть случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили девять боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Сведений о пострадавших, жертвах и повреждениях инфраструктуры не поступало.

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