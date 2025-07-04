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04 июля 2025 в 13:46

В Чили отреагировали на жалобы украинцев из-за матча с Россией

Федерация футбола Чили обвинила Украину в политизации спорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинское консульство отправило письмо с жалобой в Федерацию футбола Чили на фоне договоренностей республики о проведении товарищеского матча со сборной России в Москве, сообщает Sport24 со ссылкой на источник. В ответ украинскую сторону обвинили в политизации спорта.

В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили, <…> что ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию, — сказал собеседник издания.

В Федерации футбола Чили также заявили, что поездка в Россию не связана с политическими целями, а направлена на продвижение футбола как универсального языка. В Сантьяго считают, что спорт должен объединять, а не разделять страны.

Ранее президент Федерации футбола Чили Пабло Милад объявил, что в ноябре 2025 года сборная России по футболу сыграет с чилийской командой в Москве. По его словам, достигнута договоренность с РФС о проведении товарищеского матча. В скором времени федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч.

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