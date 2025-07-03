Сборную России по футболу ждет игра с латиноамериканской командой В Чили анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу в ноябре

В ноябре 2025 года сборная России по футболу сыграет с Чили в Москве, заявил Sport24 президент Федерации футбола Чили Пабло Милад. По его словам, достигнута договоренность с РФС о проведении товарищеского матча между чилийской и российской сборными.

Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч, — сказал Милад.

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