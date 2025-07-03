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03 июля 2025 в 10:55

Сборную России по футболу ждет игра с латиноамериканской командой

В Чили анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу в ноябре

Игроки сборной России Игроки сборной России Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В ноябре 2025 года сборная России по футболу сыграет с Чили в Москве, заявил Sport24 президент Федерации футбола Чили Пабло Милад. По его словам, достигнута договоренность с РФС о проведении товарищеского матча между чилийской и российской сборными.

Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч, — сказал Милад.

19 июня ФИФА ввела запрет для московского «Локомотива» на регистрацию новых футболистов в течение трех ближайших трансферных окон. В 2021 году «Мариуполь» арендовал Мампасси у донецкого «Шахтера», в том же году «Локомотив» выкупил футболиста. «Мариуполь» потребовал от «Локомотива» через ФИФА компенсацию за участие украинского клуба в подготовке спортсмена.

Тем временем появилась информация о том, что ЦСКА хочет пригласить Фабио Каннаваро на пост главного тренера. До недавнего времени 51-летний итальянский специалист работал в Хорватии с загребским «Динамо». В найме Каннаваро заинтересован лично президент московского клуба Евгений Гинер.

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