Стало известно, кто сразится в финале молодежного ЧМ по футболу Сборные Аргентины и Марокко вышли в финал ЧМ по футболу среди молодежных команд

Сборные Аргентины и Марокко попали в финал молодежного чемпионата мира по футболу, который проходит в Чили, сообщили организаторы. В полуфинале аргентинцы обыграли команду Колумбии со счетом 1:0, а сборная Марокко победила французов в серии пенальти со счетом 5:4.

Финал состоится в Сантьяго в ночь на 20 октября по московскому времени. При этом 18 октября в матче за третье место колумбийцы сыграют с французами. Сейчас действующим чемпионом молодежного чемпионата мира является сборная Уругвая. В 2023 году она обыграла команду Италии.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду и аргентинский футболист Лионель Месси установили мировые рекорды в течение одного дня в матчах своих национальных сборных. Роналду превзошел достижение по количеству голов в отборочных турнирах чемпионата мира, а Месси стал рекордсменом по количеству результативных передач на уровне национальных команд.

До этого сборная России по футболу впервые в истории одержала победу над национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.