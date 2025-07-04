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04 июля 2025 в 13:54

В России предложили необычное применение деньгам иноагентов

Депутат Иванов: восстановить храм на Шикотане следует на деньги иноагентов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Восстановление сгоревшего храма Даниила Московского на острове Шикотан должно быть профинансировано за счет средств замороженных активов иноагентов, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такое решение не только ускорит возрождение святыни, но и придаст процессу символический смысл.

Сгоревший храм на острове Шикотан необходимо восстановить как можно скорее. В сложившейся ситуации вижу единственно правильное решение — направить на восстановление святыни средства с замороженных счетов так называемых иноагентов, которые использовали эти деньги для поддержки ВСУ. Если уж эти средства поступили из-за рубежа, пусть они послужат доброму делу — возрождению православной святыни на русской земле. Деньги, которые предназначались для разрушения, пойдут на созидание. Вместо финансирования войны они будут использованы для восстановления храма — места молитвы о мире. Это справедливо и соответствует духу времени, — пояснил Иванов.

Он отметил, что храм Даниила Московского был центром притяжения для верующих, местом, где крестили детей, венчались, отмечали главные православные праздники. Депутат также обратил внимание на стратегическое значение Курильских островов.

Утрата храма на острове Шикотан — это не просто потеря здания, это удар по духовной жизни всего острова. Храм Даниила Московского был центром притяжения для верующих, местом, где крестили детей, венчались, отмечали главные православные праздники. Шикотан — это не просто точка на карте, это часть нашей страны, где живут наши граждане. Им, как и всем россиянам, необходимы не только социальные объекты, но и духовные центры. Восстановление храма станет важным шагом в укреплении русской идентичности этих территорий, — резюмировал Иванов.

Ранее сообщалось, что единственная церковь на острове Шикотан на Курилах сгорела. Пламя полностью охватило постройку, спасти ее не удалось. Причины пожара устанавливаются. Храм Даниила Московского в селе Малокурильское построили в 2003 году на деньги анонимного мецената.

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иноагенты
Шикотан
храмы
Курильские острова
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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