Единственная церковь на острове Шикотан на Курилах сгорела, сообщает Telegram-канал Sakhalin Media. Пламя полностью охватило постройку, спасти ее не удалось.

Причины пожара устанавливаются. Отмечается, что храм Даниила Московского в селе Малокурильском построили в 2003 году на деньги анонимного мецената. Он привез сруб из Костромы и заявил, что проще было бы построить где-нибудь в другом месте 30 таких храмов.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в поселке Теткино в Курской области. У здания обвалилась крыша, оно выгорело изнутри. Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Белгородской области в селе Сухарево Валуйского района загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим. Причиной стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга» Вооруженных сил Украины. Попыткам самостоятельно потушить пожар помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса. Губернатор региона Вячеслав Гладков считает, что удар в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно.