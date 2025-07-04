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04 июля 2025 в 12:43

Российский остров лишился единственной церкви

На Шикотане в Малокурильском сгорела единственная церковь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единственная церковь на острове Шикотан на Курилах сгорела, сообщает Telegram-канал Sakhalin Media. Пламя полностью охватило постройку, спасти ее не удалось.

Причины пожара устанавливаются. Отмечается, что храм Даниила Московского в селе Малокурильском построили в 2003 году на деньги анонимного мецената. Он привез сруб из Костромы и заявил, что проще было бы построить где-нибудь в другом месте 30 таких храмов.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в поселке Теткино в Курской области. У здания обвалилась крыша, оно выгорело изнутри. Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Белгородской области в селе Сухарево Валуйского района загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим. Причиной стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга» Вооруженных сил Украины. Попыткам самостоятельно потушить пожар помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса. Губернатор региона Вячеслав Гладков считает, что удар в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно.

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церковь
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южные Курилы
Шикотан
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