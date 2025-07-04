Москвичка не выжила во время операции по коррекции груди

Москвичка не выжила во время операции по коррекции груди SHOT: 47-летняя москвичка умерла во время операции по коррекции груди

В Московской области 47-летняя женщина не выжила во время операции по коррекции груди, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в одной из клиник Подольска.

Москвичка легла на плановую операцию. Однако в процессе у нее остановилось сердце. Точные причины смерти устанавливаются. По данным канала, женщина долгое время проживала в столице, официально не работала.

Ранее фотограф из Екатеринбурга впала в кому во время отпуска в Таиланде. У 33-летней Дарьи дважды остановилось сердце, наблюдаются серьезные проблемы с мозговой деятельностью. Россиянка отправилась на отдых с друзьями, но 15 апреля у нее началось заражение крови, после этого она потеряла сознание. Подруга девушки сообщила, что ситуацию не признали страховым случаем, поэтому родственники начали сбор средств на лечение.

До этого модель из Австралии Люси Маркович умерла на 28-м году жизни после операции на мозге. У нее было врожденное заболевание — артериовенозная мальформация головного мозга (АВМ), при которой артерии и вены соединяются напрямую, минуя капилляры. Девушка завоевала известность благодаря реалити-шоу «Топ-модель по-австралийски» и долгое время сотрудничала с Versace.