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04 июля 2025 в 13:02

Полное безумие: рецепт салата из кабачков с фасолью

Полное безумие: рецепт салата из кабачков с фасолью Полное безумие: рецепт салата из кабачков с фасолью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из кабачков будет главным блюдом вашего стола! Цитрусовые нотки не оставят никого равнодушными. Называется он «Кабачковый бриз». Подробнее — на NEWS.ru.

Нам понадобятся 2 цукини сорта «Золотой гребешок», 1 банка консервированной белой фасоли (400 мл), 1 луковица, 3 ст. л. оливкового масла, сок 1/2 лимона, 2 зубчика чеснока, полпучка петрушки и соль с перцем. Также берем 60 г сыра фета.

Салат из кабачков готовится так: цукини режем на тонкие ломтики, жарим в сковороде 90 секунд с добавлением 1 ч. л. масла. Фасоль промыть, лук нарезать на ультратонкие полукольца. Сыр разминаем вилкой. Подготавливаем цитрусовую эмульсию: взбиваем масло с лимонным соком и чесночным пюре.

Подавать салат из кабачков и фасоли нужно охлажденным. Кладем кабачковые чипсы веером, потом сверху выкладываем фасоль и украшаем луковыми «перьями». Потом все щедро поливаем соусом и украшаем сыром, петрушкой, солим, перчим. Готово!

общество
рецепты
кабачки
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
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