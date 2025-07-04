Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 13:37

Алиев раскрыл, какой урон Армения нанесла Азербайджану

Алиев: Армения нанесла Азербайджану урон в размере $150 млрд в период оккупации

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения нанесла Азербайджану ущерб в размере $150 млрд (11,7 трлн рублей) в период оккупации территорий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). По его словам, которые передает Report, азербайджанские территории были оккупированы Арменией почти 30 лет.

В годы оккупации Армения уничтожила наши города и села, культурные и религиозные памятники. 65 из 67 мечетей были уничтожены Арменией. Оставшиеся две использовались как хлев для скота, — сказал президент.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Армения должна считаться государством — военным преступником. Глава республики напомнил, как Ереван вел себя в период оккупации и во время второй карабахской войны и обвинил Армению в умышленных атаках на мирные населенные пункты.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание, что Алиев мобилизовал все усилия для развития Карабаха. По словам главы турецкого государства, в регионе сейчас строятся дороги, мосты и возделываются земли.

Армения
Азербайджан
Ильхам Алиев
оккупация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Дело о мошенничестве в отношении народной артистки ушло в прокуратуру
На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского, которые привели к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Раскрыта причина отравления пассажиров теплохода «Николай Карамзин»
В Госдуме пообещали не допустить концерта осудившей СВО певицы в Москве
В СПЧ заявили о захвате ХМАО мигрантами
В работе сервиса «Сбой.рф» произошел сбой
Быстрый домашний торт «Птичье молоко»: нежнее зефира и проще, чем кажется
В ЦБ объяснили приостановку торгов акциями «Южуралзолота»
В Ростовской области раскрыли повреждения после массированной атаки ВСУ
Хинштейн раскрыл новые «варварские преступления» ВСУ в Курской области
Зоозащитники устроили побег собакам из приюта в Петрозаводске
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.