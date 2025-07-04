Алиев раскрыл, какой урон Армения нанесла Азербайджану Алиев: Армения нанесла Азербайджану урон в размере $150 млрд в период оккупации

Армения нанесла Азербайджану ущерб в размере $150 млрд (11,7 трлн рублей) в период оккупации территорий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). По его словам, которые передает Report, азербайджанские территории были оккупированы Арменией почти 30 лет.

В годы оккупации Армения уничтожила наши города и села, культурные и религиозные памятники. 65 из 67 мечетей были уничтожены Арменией. Оставшиеся две использовались как хлев для скота, — сказал президент.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Армения должна считаться государством — военным преступником. Глава республики напомнил, как Ереван вел себя в период оккупации и во время второй карабахской войны и обвинил Армению в умышленных атаках на мирные населенные пункты.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание, что Алиев мобилизовал все усилия для развития Карабаха. По словам главы турецкого государства, в регионе сейчас строятся дороги, мосты и возделываются земли.