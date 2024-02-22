Билан поет гимн, Киркоров на НТВ. Кто их простил, почему народ не спросили?

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Дима Билан, Филипп Киркоров

Дима Билан за два месяца совершил, на мой взгляд, фантастический прыжок. В тот самый день, когда участники «голой» вечеринки скромно отмечали круглую дату попадания не в те двери, он пел гимн Российской Федерации в Казани на открытии Игр Будущего. Да еще и перед главами государств.

Не рановато ли?

Россияне задаются вопросом: а не рановато ли для такого «прощения»? Не достаточно ли двух февральских сольников на престижной площадке Crocus City Hall, чтобы адаптировать Диму к публике, а публику к Диме? Почему адаптировать? Да потому что отныне он обречен повсюду таскать с собой статус бывшего участника «голой» вечеринки.

На каком-то подсознательном уровне вдруг возникло чувство, что, оказывая певцу такую честь (надеюсь, никто не будет спорить, что исполнение гимна страны — это честь), мы сами как бы просим у него прощения за недавнюю творческую обструкцию.

Конечно, понятно желание Димы Билана реабилитироваться по полной. Но тут он переплюнул не только Киркорова, скромно сидящего в жюри телепроекта «Маска».

Как Дима Билан «сжег мосты»

Обратите внимание — если Филипп Киркоров еще оставил себе возможность для маневра (мало ли, вдруг ему снова захочется пошалить и еще раз «войти не в ту дверь»), то у Билана теперь ее нет. Если он «сжег мосты». В хорошем смысле этого слова. Исполнив гимн на таком торжественном мероприятии, раз и навсегда отделил себя от полуголой тусовки. И если это он искренне, то его можно только поддержать.

Но вот если Билан просто решил подправить реноме, то рано или поздно он снова может оказаться в этом порочном кругу. Чего бы искренне не хотелось, ведь больше его никто прощать уже не будет.

Не надо решать за зрителя

И еще очень важная вещь. Прощен или не прощен артист — решать не начальникам и чиновникам, не губернаторам, руководителям телеканалов или хозяевам концертных залов. И даже не организаторам Игр Будущего.

Решать должен зритель, и только он.

Простит зритель — значит, пусть прощают и чиновники. Что такое «отмена» артиста «сверху», равно как и навязывание «своих», мы уже проходили.

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