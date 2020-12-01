Продюсер Леонид Дзюник назвал виновных в смерти Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/01bcb8de-3425-11eb-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Леонид Дзюник обвинил в сговоре экс-жену и друга вдовца Легкоступовой из-за смерти певицы. Наталья Фирсова, вторая жена яхтсмена, прожившая с ним 18 лет, могла быть заинтересована в том, чтобы с Легкоступовой «что-то случилось» и бывший муж вернулся в семью, уверен Дзюник.

Содействовать ей в этом мог друг яхтсмена Юрия Фирсова, пластический хирург Владимир Плахотин, к которому обращалась за проведением операции по омоложению певица. Плахотин не раз выступал на различных ток-шоу, пытаясь обелить друга, которого родные певицы подозревают в причастности к её гибели. За это время он успел вызвать неприятие у всех сторонников Легкоступовой.

Наталья Фирсова появилась на шоу впервые и создала полное впечатление того, то до сих пор любит бывшего мужа, хотя старалась говорить о нём крайне нейтрально.

Отметив то, что так бросилось в глаза всем гостям эфира «Пусть говорят» на Первом канале , Дзюник заявил, что между Плахотиным и Фирсовой мог быть сговор, жертвой которого и стала Валентина Легкоступова. Обвинив вдовца в меркантильности, продюсер предположил, что яхтсмен вполне мог «спровоцировать» ситуацию и вернуться в бывшую семью даже с какими-то материальными ценностями.

Не зря, уверен продюсер, Фирсов после гибели жены первым делом бросился собирать деньги и женские драгоценности, которые были в доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала, что после себя оставила певица и на что может претендовать её бывший муж. У артистки остались загородный дом под Павловским Посадом, квартира в Текстильщиках и взятая в кредит машина.