«Ездили, помогали»: Соловьев заступился за двух участников тусовки Ивлеевой Соловьев заступился за Киркорова и Билана после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на «Соловьев Live» заступился за двух артистов, принимавших участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению журналиста, «по-другому себя ведут» только Филипп Киркоров и Дима Билан. Он отметил, что певцы снабжали гуманитарной помощью зону СВО и неоднократно ездили туда.

По-другому себя ведут только Билан и Киркоров. Оба ездили, помогали. Филипп и в Крым ездил, и позицию свою сразу озвучил, учитывая всю сложность отношений с Аллой [Пугачевой], — сказал он.

Соловьев призвал других участников скандальной тусовки «начать с простого» и пожертвовать деньги на нужды СВО. Телеведущий также пригласил звезд в Донбасс и попросил их взять с собой побольше гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что на вечеринку almost naked блогера Анастасии Ивлеевой не пришли рэпер Тимати и его девушка, Тина Канделаки, Яна Рудковская и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Всего в списках значились 450 приглашенных артистов.

Также получили приглашение, но не пришли Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский. Отмечается, что от посещения вечеринки отказались в том числе те, кто до этого встречался с Екатериной Мизулиной, в том числе Инстасамка и Scally Milano.