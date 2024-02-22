«Такая муть»: Медведев о «голой» вечеринке Ивлеевой Медведев назвал мутью «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал комментировать в интервью СМИ «голую» вечеринку, которая прошла в декабре прошлого года в московском клубе «Мутабор». По его словам, то, что происходит в стране и мире, гораздо важнее таких событий, передает ТАСС.

Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами, — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что организатор скандальной дискотеки блогер Анастасия Ивлеева может запланировать поездку в ДНР. Так она планирует «отмыть» свою репутацию. По словам источников Telegram-канала BRIEF, в ходе визита Ивлеева, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

Участвовавший в скандальной вечеринке певец Филипп Киркоров посетил Донбасс и выступил в городской больнице Горловки. Поп-король исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег». Певец привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов. Также он пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.