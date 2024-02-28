Галкин может лишиться роскошного замка в подмосковной Грязи Mash: глава ФПБК Бородин потребовал конфисковать у Галкина замок в деревне Грязь

Российский шоумен и комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может лишиться замка в подмосковной деревне Грязь, где он проживал со своей супругой Народной артисткой СССР Аллой Пугачевой до отъезда из России, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, соответствующее обращение поступило в Генпрокуратуру после принятия нового закона о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ.

Как передает канал, в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Отмечается, что во время концертов за границей Галкин обвиняет российскую армию в преступлениях на Украине. В случае, если при проверке Генпрокуратуры будут выявлены нарушения, то у шоумена могут конфисковать его недвижимость по закону, принятому 14 февраля.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин ранее заявил, что конфисковать замок у Галкина и Пугачевой можно только после возбуждения уголовного дела и соответствующего решения суда. Он пояснил, что это является минимальным условием для изъятия имущества по закону. Салкин подчеркнул, что артисты приобрели дом до введения уголовной ответственности за фейки, при этом доходы от его аренды знаменитости не тратят на совершение преступлений.