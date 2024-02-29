Композитор раскрыл, чем его поразило отношение Пугачевой к коллегам Композитор Влади сообщил, что Пугачева перевела ему деньги за песни после отказа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Композитор Олег Влади рассказал изданию Prozvezd, что певица Алла Пугачева настояла на оплате гонорара за песни, которые он написал для нее и ее дочери Кристины Орбакайте. По словам Влади, он не собирался брать деньги с Примадонны, так как согласие певицы исполнять его произведения было для него лучшей наградой.

Но однажды мне позвонила юрист Пугачевой с просьбой прислать мои паспортные данные и реквизиты банковского счета для оформления музыкального договора. Я завел счет в первом попавшемся мне банке и отдал реквизиты юристу, — рассказал композитор.

Когда Влади пришел в банк, чтобы закрыть счет, он обнаружил деньги на нем. По словам музыканта, средства поступили от ИП Алла Пугачева. Он признался, что был очень удивлен. По мнению композитора, это характеризует певицу как человека, который заботится о творческих людях и ценит авторскую работу.

Ранее стало известно, что 1 марта должен состояться релиз нового сборника народной артистки РСФСР «Алла Пугачева P. S.». В него войдут 20 песен, исполненных на концерте в Кремле в 2019 году, из которых 11 новых, также на нем будут старые хиты в новых аранжировках. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин отметил, что новый релиз не связан с последним визитом артистки в Россию. Ожидается, что альбом будет доступен на всех стриминговых платформах. Директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать эту работу.