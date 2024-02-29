Певец SHAMAN: последние новости 29 февраля, компромат, «Золотой Граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) принял участие в съемках документального фильма, а продюсер Владимир Киселев предоставил «компромат» на артиста в ходе премии «Золотой Граммофон». Какие еще последние новости о музыканте известны сегодня, 29 февраля?

Что известно о компромате на певца SHAMAN

Во время музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге журналистам раздали «компромат» на певца SHAMAN, сообщило издание «Страсти». По данным источника, представители прессы получили подборку высказываний лидера группы «Земляне» и владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева, в которых он критикует молодого исполнителя.

В частности, по информации «Страстей», в одном из материалов Киселев обвинил SHAMAN в неискренности, рассказав о случае на ВДНХ, когда певец исполнял гимн России вместе с приглашенными из новых регионов детьми.

«Одно из многих подтверждений — для исполнения гимна на ВДНХ вместе с SHAMAN были приглашены дети из новых регионов России. Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остались только SHAMAN и пара стоящих рядом артисток», — отметил источник.

В каком фильме появится SHAMAN

Певец Shaman принял участие в съемках документального фильма о бывшем солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове. Премьера ленты состоится 7 марта 2024 года на канале РЕН ТВ.

Дронов в фильме расскажет о феномене Шатунова, а также о своих впечатлениях об артисте. Сюжет документальной ленты построен на истории творческого пути умершего певца. Также картина прольет свет на моменты жизни Шатунова, которые ранее были неизвестны.

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

Дронов сейчас находится во всероссийском туре «Я русский». Его ближайшие концерты состоятся в Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля) и Набережных Челнах (25 апреля).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что предложил Барецкий певцу SHAMAN

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru предложил Дронову переключиться с поп-музыки на патриотические композиции. По его мнению, на настоящий момент SHAMAN исполняет хиты, как «Киркоров на минималках».

«К нему есть претензии — он пытается попсовые песни петь какие-то. Я бы хотел от SHAMAN слышать патриотическую лирику, а не когда он стоит в окружении красивых девушек, изображая Киркорова на минималках. А патриотическая лирика, любовь к Родине — это неисчерпаемый источник вдохновения», — заявил Барецкий.

Шоумен считает артиста ярким и хорошим человеком, у которого есть все шансы занять лидерское место на российской эстраде.

«SHAMAN — яркий человек, хороший, свой голос, свои песни. Выстрелил, ведет себя прилично. Кто-то его ненавидит. Скорее всего, из-за его нарядов. Это уже вопрос вкуса, не нравится — не смотри, не слушай. Его считают честным, имидж у него не испорчен ничем. Соответственно, он имеет право на лидерство на эстраде. Это хорошо, лидеры нужны. Они как паровозы, тянущие поезд вперед», — отметил Стас Барецкий.

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