Бари Алибасов: последние новости о его состоянии 28 февраля, проблемы

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Бари Алибасов

После инсульта у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова наблюдаются проблемы с памятью, рассказал источник Telegram-канала Mash. Что известно о состоянии здоровья музыканта, какие последние новости об этом выходили сегодня?

Что известно о госпитализации Алибасова

Днем 25 февраля стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник с диагнозом «инсульт». Он почувствовал себя плохо, и ему понадобилась экстренная госпитализация.

Сын артиста Бари Алибасов — младший в беседе с NEWS.ru подтвердил, что 25 февраля отца доставили в клинику, где провели различные анализы, но точного диагноза медики не раскрыли.

«Мой отец сейчас находится в больнице, его доставили туда днем, сделали КТ и другие анализы. Сейчас ждем результатов и прогнозов врачей», — пояснил он.

26 февраля состояние музыканта оценивалось как тяжелое, сообщал источник РЕН ТВ. Отмечалось, что Алибасова поместили в реанимацию после ишемического инсульта.

Позднее стало известно, что продюсер находится в Боткинской больнице и «рвется домой», пояснил его сын в комментарии РИА Новости.

Как отреагировала бывшая жена Алибасова на его госпитализацию

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с порталом PROZvezd отметила, что бывшая жена Алибасова готова пожертвовать часть своей пенсии на его лечение.

«Лидия Николаевна, как истинная христианка, жалеет его. Она сказала, что готова пожертвовать часть своей пенсии, чтобы оплатить медикаментозное лечение, которое требуется Алибасову в данный момент. Если в его окружении, конечно, не найдется средств на покупку необходимых лекарств», — заявила юрист.

Вербицкая-Линник обратила внимание, что Федосеева-Шукшина расстроилась из-за того, что ее бывший супруг попал в больницу, и напомнила, что артисты не общались с момента, как «Лидия Николаевна смогла через суд забрать у него свою квартиру в Новой Москве, которую он успел оформить на себя».

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Лидия Шукшина и Бари Алибасов

Что известно о состоянии Алибасова

По информации Mash, после инсульта у Алибасова наблюдаются проблемы с когнитивными способностями, он иногда не понимает, «что от него хотят», а также не может вспомнить, где сейчас находится.

«Иногда недовольство переходит в крик, и, чтобы чего-то добиться от Алибасова, медикам и медсестрам приходится повторять информацию многократно, попутно объясняя, где он и что с ним произошло. Только тогда Алибасов понимает суть происходящего и приходит на время в себя», — говорится в публикации канала.

Бари Алибасов — младший предположил, что проблемы со здоровьем у его отца могли возникнуть на фоне высокой половой активности.

«Прям так диагноз называется — „неподтвержденный инсульт“. Это означает, что мы его купировали на буквально ранней стадии, прямо в самом начале. Из-за этого он не пострадал», — сказал он в разговоре с Пятым каналом.

Также сын артиста сообщил, что музыканта скоро могут выписать из больницы.

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