Магнитные бури сегодня, 28 февраля: прогноз на завтра, что нельзя делать

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Сегодня, 28 февраля, вероятность возникновения сильной магнитной бури составляет 5%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 28 и 29 февраля

По прогнозам ученых, сегодня на Земле будет наблюдаться спокойная геомагнитная обстановка, сильных магнитных бурь не ожидается.

«Вероятность магнитной бури — 5%. Вероятность сильного магнитного шторма — 1%», говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты отмечают, что за последние 24 часа на Земле не было сильных геомагнитных возмущений, магнитосфера находилась в спокойном состоянии.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») рассказали, что сегодня ожидается умеренная солнечная активность, возможны вспышки класса Х. Завтра, 29 февраля, сильных геоударов не прогнозируется.

«Геомагнитное поле 28 февраля ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости. 29 февраля — геомагнитное поле спокойное. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — сообщил дежурный прогнозист ФГБУ «ИПГ».

Как обезопаситься во время магнитной бури

Защититься от влияния геомагнитных ударов могут помочь успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила медик.

Невролог Александр Евдокимов в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что магнитные бури оказывают наибольшее влияние на новорожденных, людей пожилого возраста, гипертоников и гипотоников.

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«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, то все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — отметил Евдокимов.

По его мнению, у пожилых людей ухудшается самочувствие во время геоударов, потому что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — резюмировал невролог.

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