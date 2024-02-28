Ростовский суд вынес приговор агенту украинской разведки Суд Ростовской области приговорил агента ГУР Кривицкого к 11,5 года тюрьмы

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Суд Ростовской области вынес приговор по делу жителя Мелитополя Сергея Кривицкого, обвинявшегося в работе на Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины, сообщает ТАСС. По данным агентства, мужчину приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы за попытку приобретения компонентов зенитно-ракетного комплекса С-300.

[Кривицкий] приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Кривицкого задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке приобретения секретной военной продукции. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». В ходе следствия его вина была доказана в полном объеме. Кроме того, следователям ФСБ удалось подтвердить причастность Кривицкого к передаче аналогичных военных приборов украинским спецслужбам.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ вскрыли работу британских шпионов на территории Херсонской области. По данным ведомства, правительственная организация «Британский совет» занималась разведкой в пользу украинских спецслужб.