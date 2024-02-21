ФСБ вскрыла работу британских шпионов в Херсонской области ФСБ: «Британский совет» ведет разведдеятельность в пользу Украины

Фото: НАК

В Херсонской области ФСБ вскрыла деятельность правительственной организации из Великобритании «Британский совет» (British Council), которая, как утверждается, занималась разведкой в пользу Киева и использовала украинских беженцев для сбора разведданных, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. В настоящее время сотрудники спецслужбы проверяют деятельность организации и сотрудничающих с ней лиц.

Федеральной службой безопасности на территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, «Британский совет» завербовал жителя Новой Маячки, россиянина Сергея Чебукина, разделявшего ультранационалистические взгляды. Он и стал информатором российской спецслужбы.

Однако мужчина осознал, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы, — пояснили в ведомстве.

В ФСБ напомнили, что сотрудничество с иностранными государствами и организациями против безопасности российского государства подпадает под статью 275.1 УК РФ. По ней грозит до восьми лет лишения свободы.

«Британский совет» называет себя международной организацией, представляющей Великобританию в области культуры и образования. На ее сайте отмечается, что она представлена более чем в 100 странах мира. В России ее деятельность осуществляет Отдел культуры и образования посольства Великобритании в Москве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ. Собранные средства направлялись в одну из украинских организаций. На них впоследствии покупались медикаменты, экипировка и боеприпасы для украинских военнослужащих.