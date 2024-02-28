«Разложение мозгов»: Медведев заявил о деградации политиков на Западе Медведев заявил о «трупном разложении мозгов» западных политиков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель главы председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на деградацию политических элит на Украине и Западе. В своем Telegram-канале он привел примеры «трупного разложения мозгов» западных политиков, которые, по его словам, проявляются каждый день. В частности, он рассказал о «сериальных клоунах» без опыта работы на госслужбе, которые управляют войсками и распоряжаются миллионами жизней.

Вот смотрю на то, во что превратился западный политический паноптикум. Грустное, местами забавное, но зловещее зрелище. Сериальные клоуны, ни дня не проработавшие на госслужбе, управляют действиями войск и распоряжаются жизнями миллионов несчастных людей, посылая их на верную смерть, — высказался Медведев.

Замглавы Совбеза также порассуждал о «парламентском цирке уродов» в рейхстаге, которые требуют отправить вооружение на Украину, но при этом в ответ «рискуют получить на свои головы» дальнобойные ракеты. Медведев также отметил, что в дату начала специальной военной операции западные лидеры совершают «театральные визиты» на Украину. Таким образом, по его мнению, они пытаются отвлечь внимание электората от внутренних проблем.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон не придумал ничего лучше, чем «разжечь третью мировую войну» ради сохранения собственной власти. Так он прокомментировал заявление французского лидера о возможной отправке войск Запада на Украину. По словам Володина, рейтинг Макрона упал до «крайне низкого уровня».