«Решил разжечь третью мировую»: Володин раскрыл цель заявлений Макрона Володин: Макрон решил разжечь третью мировую войну ради сохранения власти

Фото: Пресс служба ГД РФ

Вячеслав Володин

Президент Франции Эммануэль Макрон не придумал ничего лучше, чем «разжечь третью мировую войну» ради сохранения собственной власти, высказал мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на слова французского лидера о возможной отправке военных на Украину.

Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции, — заявил Володин.

По его мнению, за время президентства у Макрона «мало что получается». Володин подчеркнул, что французы не поддерживают его из-за многочисленных проблем, в том числе связанных с помощью Украине. Парламентарий констатировал, что рейтинг французского президента упал до «крайне низкого уровня».

Ранее Макрон сообщил, что лидеры стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем возможно любое развитие событий. По его словам, Запад сделает все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте, а также «все возможное, если это полезно для достижения нашей цели».