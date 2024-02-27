Макрон оценил вероятность отправки войск стран Запада на Украину Макрон: возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя

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На конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, сообщил на пресс-конференции по итогам мероприятия французский президент Эммануэль Макрон. При этом он указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия. Трансляция пресс-конференции велась на странице Елисейского дворца в социальной сети Twitter (X).

Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя, — сказал Макрон.

Что касается коалиции, то она станет девятой по счету и займется поставками на Украину ракет и бомб средней и большой дальности. Макрон напомнил, что уже создано восемь коалиций, каждая из которых была посвящена отправке Киеву отдельных видов боеприпасов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. Он подчеркнул, что им не удастся достигнуть поставленной цели.

В свою очередь Макрон на открытии конференции в поддержку Украины сказал, что Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.