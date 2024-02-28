Битва за Работино 28 февраля: удалось ли ВС РФ взять село, сводка военкоров

Фото: МО РФ

ВСУ продолжают удерживать позиции в селе Работино на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, какие последние новости выходили сегодня с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 28 февраля?

Ситуация у Работино и Вербового 28 февраля 2024 года

«На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии продолжили наступательные действия с запада и юга на село Работино, а также возобновили их северо-западнее Вербового. ВСУ удерживают позиции», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» рассказал, что российские подразделения наступают в районе «Работинского мешка».

«По некоторым еще не подтвержденным данным, противник якобы утратил контроль над Работино — в самом селе и к западу обстановка скрыта „туманом войны“. В районе ЛЭП Малая Токмачка — Вербовое идут встречные бои. Российские силы смогли продвинуться в нескольких посадках к северо-западу от Вербового, выбив противника из нескольких лесополос. Однако южнее ЛЭП сохраняется присутствие противника в посадках к западу от Вербового. Украинские формирования неоднократно пытались контратаковать на этом участке, однако на текущий момент безуспешно», — сообщил источник.

«Два майора» отметили, что на Запорожском фронте продолжаются тяжелые бои у Работино.

«Днем ВС России находились в южной части села, ВСУ — в северной. Обе стороны ведут маневренные действия, ЛБС нестабильна. По ВСУ ведут огонь наши авиаторы и артиллеристы. Через мосты в городе Запорожье враг перебрасывает подкрепления: бронетехнику и личный состав», — добавил источник.

Readovka подчеркнула, что на Ореховском участке продолжаются бои за Работино.

«К югу от Гуляйполя русская армия успешно атаковала со стороны Марфополя. На Времевском выступе наши бойцы продвинулись в направлении Золотой Нивы», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ

По данным издания Süddeutsche Zeitung, на вооружении украинской армии было уничтожено не менее 20 танков Leopard 2, из них семь — в районе Работино.

«Под вопросом также находится статус Leopard 2, который заявлялся как „чудо-оружие“. Вероятно, на фронте и в тылу было уничтожено не менее 50 Leopard 2, но ВСУ передали союзникам цифру 20. Leopard 2 не показал превосходства над танками российской армии, как ожидалось, исходя из якобы высокого качества, ни по броне, ни по огневой мощи, ни по маневренности. В частности, это подтвердило уничтожение Leopard 2 российским танком Т-72 фугасными снарядами, даже без пробития брони», — пишет «Милитарист».

Украинский депутат Алексей Гончаренко вчера не исключил, что ВСУ уже потеряли контроль над Работино. Кроме того, он признал, что в целом ситуация для украинских войск сложная, они «находятся в своего рода тупике».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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