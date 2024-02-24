Москва, Утяшева, съемки: куда пропал дуэт «Сестры Зайцевы» из Comedy Club

Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС

Дуэт «Сестры Зайцевы» - Алексей Лихницкий и Роман Юнусов

Дуэт «Сестры Зайцевы» был создан двумя друзьями — Алексеем Лихницким и Романом Юнусовым, которые в дальнейшем стали резидентами Comedy Club. Как сейчас живут артисты и чем занимаются?

С 2003 по 2008 год дуэт «Сестры Зайцевы» еженедельно выступал в Comedy Club. Однако затем артисты, устав от своих образов, приняли решение двигаться дальше и покинули шоу.

После их успеха на комедийном шоу юмористов начали приглашать на центральные каналы в качестве телеведущих. В 2016 году они стали лицами передачи «Подмосковные вечера» и работали на радио «Максимум», где вели несколько программ «Зайцевись!», «Ноги прокурора» и «Разрушители пословиц».

Как сейчас живет Лихницкий

Алексей Лихницкий родился 19 сентября 1981 года во Владикавказе. С детства он занимался в музыкальной школе, где обучался игре на саксофоне, посещал танцевальный кружок и выступал в школьном оркестре. Получив среднее образование, переехал в Москву, где окончил Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, получив специальность агроном-эколог.

В студенческие годы он играл в команде КВН «РосНОУ». Тогда же познакомился с комиком Романом Юнусовым. В 2003 году Лихницкий прошел кастинг в Comedy Club на телеканале ТНТ и позвал Юнусова к себе в пару. Вместе они создали юмористический дуэт «Сестры Зайцевы».

Алексей Лихницкий пробовал себя в кинематографе. Он играл в фильме «Что творят мужчины!», а также занимался озвучиванием мультфильмов и пробовал себя в роли режиссера. В конце 2000-х годов начал профессиональную диджейскую карьеру. Артист выступает в ночных клубах столицы и в других городах России, пишет музыку.

Сейчас Лихницкий живет в Москве вместе с супругой Ольгой. Они воспитывают сына Тимофея. Артист продолжает музыкальную карьеру и продюсирует фильмы. На настоящий момент он работает над комедией «Живага».

Как сейчас живет Юнусов

Роман Юнусов родился 9 сентября 1980 года в городе Кимовске Тульской области. После окончания школы поступил в Московскую сельскохозяйственную академию. Играл в КВН в составе команд «Мегаполис» и «РосНОУ». Чтобы покупать себе театральные костюмы для выступлений, он подрабатывал некоторое время грузчиком.

В 2003 году познакомился с капитаном команды «Новые армяне» Гариком Мартиросяном, от которого узнал о наборе в программу Comedy Club. Придя на кастинг, он подружился с Алексеем Лихницким.

В 2010 году участвовал в программе «Наша Russia» в роли болельщика «Москвича».

Также Юнусов сыграл в таких фильмах, как «Что творят мужчины!», «Корпоратив», «Что творят мужчины — 2!», «Женщины против мужчин», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». В феврале 2022 года принял участие в телешоу «Звезды в Африке» и занял седьмое место.

Сейчас артист находится в браке со своей женой Викторией, с которой он познакомился во время учебы в Московской сельскохозяйственной академии. У супругов есть дочь София и сын Давид.

Недавно он стал участником кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой, которое выходит на канале ТВ-3. Там он признался, что хорошо учился в школе, а его любимым блюдом была жареная картошка с молоком и луком.

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