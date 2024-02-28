Стало известно о прибытии в Харьков новых резервов ВСУ Марочко: ВСУ расселяют прибывающие резервы в общежитии вуза в Харькове

Фото: МО Украины

Резервные силы Вооруженных сил Украины продолжают прибывать в Харьков, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, в общежитие одного из вузов начали заселяться украинские военнослужащие в новой форменной одежде ВСУ.

В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие численностью до роты, прибывшие из центральной части страны. У всех новая форменная одежда ВФУ, одинаковые рюкзаки и обувь, — написал он.

Офицер предположил, что подразделение было создано недавно. По его оценкам, оно является резервом 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем. По его словам, российские подразделения также нанесли удар по расчету дронов, которые осуществляли атаки на Белгородскую область.

До этого он рассказал, что украинская система противовоздушной обороны сбивает менее 20% воздушных целей ВС России. По его словам, сложнее всего ПВО даются крылатые ракеты и авиационные бомбы.