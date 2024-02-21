В ЛНР поставили под вопрос эффективность украинской ПВО Марочко: ПВО Украины сбивает менее 20% воздушных целей ВС России

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Украинская система противовоздушной обороны сбивает менее 20% воздушных целей ВС России, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, сложнее всего ПВО даются крылатые ракеты и авиационные бомбы.

Марочко напомнил о широком применении ВС РФ беспилотников, оперативно-тактической и стратегической авиации. По его словам, российская армия применяет оружие для огневого поражения целей на территории Харьковской области, что создает проблемы для сил ПВО Украины.

По полученным данным, из всего массива воздушных целей поражается порядка 18%. Самая эффективная борьба украинских ПВО ведется против БПЛА различных типов, самыми сложными целями являются крылатые ракеты и авиабомбы, — написал он.

По информации Марочко, украинские подразделения просят у командования увеличить контингент для повышения эффективности своей работы. Также ВСУ требуют обеспечить фронт современными средствами обнаружения и поражения российских воздушных целей.

Марочко ранее сообщил, что российские средства наблюдения зафиксировали усиление активности украинской авиации сразу на трех направлениях в зоне проведения военной операции. По его словам, речь идет о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.