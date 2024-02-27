В ЛНР рассказали об уничтожении нового рода войск ВСУ в зоне СВО Марочко: ВС России уничтожили пункт дислокации беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, российские подразделения также нанесли удар по расчету дронов, которые осуществляли атаки на Белгородскую область.

В населенном пункте Волчанск на территории предприятия высокоточным боеприпасом был уничтожен ангар, в котором был пункт временной дислокации украинских боевиков нового рода войск — сил беспилотных систем, — написал он.

Тем временем расчет беспилотников обнаружили в поселке Казачья Лопань. Его нашли в ходе мониторинга мест запусков дронов по территории Белгородской области.

Марочко ранее заявил, что украинская система противовоздушной обороны сбивает менее 20% воздушных целей ВС России. По его словам, сложнее всего ПВО даются крылатые ракеты и авиационные бомбы.

До этого офицер рассказал, что российские средства наблюдения зафиксировали усиление активности украинской авиации сразу на трех направлениях в зоне проведения военной операции. По его словам, речь идет о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.