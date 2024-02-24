США, депрессия, возвращение в РФ: как сейчас живет актриса Анастасия Стежко

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анастасия Стежко

Актриса Анастасия Стежко прославилась благодаря ролям в сериалах «Молодежка» и «Вампиры средней полосы». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анастасия Стежко

Анастасия Стежко родилась 5 сентября 1989 года в Калининграде. Параллельно с общеобразовательной школой она посещала и музыкальную по классу фортепиано. В 2007 году переехала в Москву и поступила во ВГИК. На третьем курсе обучения Стежко приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Россия» и смогла пройти в финальный тур.

В кино артистка дебютировала в 2011 году в комедийном телесериале «Светофор». Позднее снялась в главной роли в мелодраме «Обменяйтесь кольцами» и сыграла второстепенных персонажей в лентах «Спасти босса», «Моими глазами» и «Костер на снегу».

В 2017 году актриса приняла участие в откровенной съемке для журнала MAXIM. После выхода глянца ее прозвали Русская Ванесса Паради.

Анастасия Стежко также снималась в популярных сериалах «Молодежка», «Полицейский с Рублевки» и «Закон каменных джунглей — 2». Осенью 2022 года артистка стала сниматься во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», заменив одну из главных актрис Екатерину Кузнецову, которая покинула Россию после начала спецоперации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анастасия Стежко на премьере сериала «Вампиры средней полосы — 2»

Что известно о жизни Стежко в США

В 2019 году Анастасия Стежко сообщила, что вышла замуж за дипломата Дмитрия Старостина, который работал в Министерстве иностранных дел РФ. Они тайно сыграли свадьбу в Париже, а позднее устроили пышное торжество в Москве. Весной 2022 года супруги стали родителями, у них родилась дочь Стефания. Первый год жизни наследницы пара жила в США, в тот период артистка столкнулась с послеродовой депрессией.

«Мы уехали на четыре месяца в Штаты. Дима служил в посольстве в Вашингтоне. Там из-за закрытости пространства и на огромном расстоянии от близких моя послеродовая депрессия проявила себя во всей красе», — рассказала она 7days.ru.

За год жизни в Америке Стежко смогла привыкнуть к новой стране, однако когда дочери исполнился один год, артистка развелась с мужем и вернулась в Москву. По ее словам, инициатором расставания выступил супруг, вдобавок она поняла, что реализоваться в профессии может исключительно на родине.

«Да, моя жизнь уже не такая, как прежне. И не такая, какой я себе ее представляла. Мы с Димой продолжаем общаться ради дочери, и у нее всегда будут и мама, и папа», — делилась актриса.

Чем сейчас занимается Анастасия Стежко

Анастасия Стежко после возвращения в Москву получила еще одно высшее образование, отучившись на психолога, и возобновила съемки в кино. В прошлом году она появилась на экране в главной роли в фильме «Серебряный край». Также артистка гастролирует по России со спектаклем «Осенний роман».

На днях артистка вернулась в Москву из поездки в ОАЭ. Во время отпуска Стежко в очередной раз убедилась, что не хочет жить нигде, кроме России.

«Не могу сказать, что Дубай в плане атмосферы оказался моим городом — я не люблю небоскребы, а это, как сказал один мой друг „Москва-Сити на максималках“. Но то, что здесь на каждом пятаке ощущается сосредоточение денег — это факт. Как ровно и то, что сейчас это один из центров геополитического влияния. Хотела бы я здесь жить? Однозначно нет, я вообще нигде кроме России бы жить не хотела», — написала Стежко в соцсетях.

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