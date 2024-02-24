Актриса Анастасия Стежко прославилась благодаря ролям в сериалах «Молодежка» и «Вампиры средней полосы». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анастасия Стежко

Анастасия Стежко родилась 5 сентября 1989 года в Калининграде. Параллельно с общеобразовательной школой она посещала и музыкальную по классу фортепиано. В 2007 году переехала в Москву и поступила во ВГИК. На третьем курсе обучения Стежко приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Россия» и смогла пройти в финальный тур.

В кино артистка дебютировала в 2011 году в комедийном телесериале «Светофор». Позднее снялась в главной роли в мелодраме «Обменяйтесь кольцами» и сыграла второстепенных персонажей в лентах «Спасти босса», «Моими глазами» и «Костер на снегу».

В 2017 году актриса приняла участие в откровенной съемке для журнала MAXIM. После выхода глянца ее прозвали Русская Ванесса Паради.

Анастасия Стежко также снималась в популярных сериалах «Молодежка», «Полицейский с Рублевки» и «Закон каменных джунглей — 2». Осенью 2022 года артистка стала сниматься во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», заменив одну из главных актрис Екатерину Кузнецову, которая покинула Россию после начала спецоперации.

Анастасия Стежко на премьере сериала «Вампиры средней полосы — 2» Фото: Сергей Петров/NEWS.ruАнастасия Стежко на премьере сериала «Вампиры средней полосы — 2»

Что известно о жизни Стежко в США

В 2019 году Анастасия Стежко сообщила, что вышла замуж за дипломата Дмитрия Старостина, который работал в Министерстве иностранных дел РФ. Они тайно сыграли свадьбу в Париже, а позднее устроили пышное торжество в Москве. Весной 2022 года супруги стали родителями, у них родилась дочь Стефания. Первый год жизни наследницы пара жила в США, в тот период артистка столкнулась с послеродовой депрессией.

«Мы уехали на четыре месяца в Штаты. Дима служил в посольстве в Вашингтоне. Там из-за закрытости пространства и на огромном расстоянии от близких моя послеродовая депрессия проявила себя во всей красе», — рассказала она 7days.ru.

За год жизни в Америке Стежко смогла привыкнуть к новой стране, однако когда дочери исполнился один год, артистка развелась с мужем и вернулась в Москву. По ее словам, инициатором расставания выступил супруг, вдобавок она поняла, что реализоваться в профессии может исключительно на родине.

«Да, моя жизнь уже не такая, как прежне. И не такая, какой я себе ее представляла. Мы с Димой продолжаем общаться ради дочери, и у нее всегда будут и мама, и папа», — делилась актриса.

Чем сейчас занимается Анастасия Стежко

Анастасия Стежко после возвращения в Москву получила еще одно высшее образование, отучившись на психолога, и возобновила съемки в кино. В прошлом году она появилась на экране в главной роли в фильме «Серебряный край». Также артистка гастролирует по России со спектаклем «Осенний роман».

На днях артистка вернулась в Москву из поездки в ОАЭ. Во время отпуска Стежко в очередной раз убедилась, что не хочет жить нигде, кроме России.

«Не могу сказать, что Дубай в плане атмосферы оказался моим городом — я не люблю небоскребы, а это, как сказал один мой друг „Москва-Сити на максималках“. Но то, что здесь на каждом пятаке ощущается сосредоточение денег — это факт. Как ровно и то, что сейчас это один из центров геополитического влияния. Хотела бы я здесь жить? Однозначно нет, я вообще нигде кроме России бы жить не хотела», — написала Стежко в соцсетях.

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