Стало известно об уничтожении стоянки HIMARS в Николаевской области РИА Новости: армия России уничтожила стоянку HIMARS в Старой Богдановке

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили место стоянки американских реактивных систем залпового огня HIMARS в Николаевской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, в результате удара также были поражены цех по производству беспилотников и склад. В Министерстве обороны России пока не комментировали эту информацию.

Лебедев утверждает, что установки HIMARS, переданные ВСУ западными партнерами, были расположены в воинской части близ населенного пункта Старая Богдановка. В свою очередь это село расположено неподалеку от самого Николаева через реку Южный Буг. По словам координатора подполья, взрыв, предположительно вызванный ударом российской армии, был слышен в нескольких километрах через реку.

По словам николаевцев, «сигналки» на машинах у половины города сработали. Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки, — рассказал он.

Цех по производству беспилотников же находился в другом населенном пункте — Степовом. Местные жители утверждают, что они также слышали громкий взрыв. Предполагается, что удар наносился в дневное время суток.

Как сообщалось ранее, украинская армия также попыталась нанести удар по территории России. Средства противовоздушной обороны ВС РФ успешно сбили беспилотник ВСУ, замеченный в небе над Белгородской областью.