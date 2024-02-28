Беспилотник ВСУ попытался ночью атаковать российский регион МО: средства ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью в ночь на среду, 28 февраля, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...>. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Вечером 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По его данным, один из них нейтрализован в районе поселка Разумное, в результате началось возгорание в поле, второй — на подлете к Шебекино. Предварительно в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.

В этот же день Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух беспилотников средствами ПВО в регионе, инцидент произошел в 12:30 по московскому времени.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщали, что российские военнослужащие сбили три самолета ВСУ на Запорожском направлении. Они были поражены из зенитно-ракетного комплекса С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2».