Российские военные сбили три самолета ВСУ на Запорожском направлении Минобороны: ВС РФ сбили три самолета ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» успешно сбили три самолета Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, самолеты поразили из зенитно-ракетного комплекса С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2». По словам начальника расчета С-300, комплексы противовоздушной обороны также сбили снаряды, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Все самолеты, которые сбили, — это ракетоносители, они взлетали с аэродромов, их комплекс «Бук» обнаруживал, ЗРК С-300 сбивал, — уточнил командир расчета.

В свою очередь заместитель командира зенитно-ракетного подразделения старший лейтенант Дмитрий Веселов рассказал об основных задачах ПВО в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, подразделения ПВО в первую очередь должны прикрывать войска, командные пункты, штабы и населенные пункты от воздушных атак противника. При этом он подчеркнул, что системы ПВО нередко работают в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны украинской армии.

Как сообщалось ранее, артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) успешно сорвали эвакуацию подразделений ВСУ на Авдеевском направлении. Расчет гаубицы Д-30 нанес прямой удар по бронетехнике противника, выявленной операторами беспилотников.