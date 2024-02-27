Российский регион пытались атаковать двумя беспилотниками Гладков сообщил о двух сбитых дронах в Белгородской области

Фото: МО Украина

Российская система противовоздушной обороны сбила в Белгородской области два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, следует из сообщений главы региона Вячеслава Гладкова. По его данным, один из них нейтрализован в районе поселка Разумное, в результате началось возгорание в поле, второй — на подлете к Шебекино.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы выехали на место и изучают информацию о последствиях на земле, уточнил руководитель региона.

Это не первая атака на область за текущий день. По данным Минобороны России, атака двумя беспилотниками была отбили средствами ПВО в 12:30 по московскому времени. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

Также в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие сбили три самолета ВСУ на Запорожском направлении. Они были поражены из зенитно-ракетного комплекса С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2». Комплексы противовоздушной обороны также сбили снаряды, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем. По его словам, российские подразделения также нанесли удар по расчету дронов, которые осуществляли атаки на Белгородскую область.