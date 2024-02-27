Российская ПВО отразила атаку беспилотников в Белгородской области Минобороны РФ: системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России. Атаку отбили в 12:30 по московскому времени. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Сегодня около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие российской группировки войск «Днепр» успешно сбили три самолета Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. По данным ведомства, самолеты поразили из зенитно-ракетного комплекса С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2». По словам начальника расчета С-300, комплексы противовоздушной обороны также сбили снаряды, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого стало известно, что артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) успешно сорвали эвакуацию подразделений ВСУ на Авдеевском направлении. Расчет гаубицы Д-30 нанес прямой удар по бронетехнике противника, выявленной операторами беспилотников.