Что известно о смерти председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости

Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет в Москве. Что известно о его смерти, когда появлялся на публике в последний раз?

Руководить Верховным судом до назначения нового председателя будет первый зампредседателя Петр Серков, пишут СМИ.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что известно о Лебедеве

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «правоведение». В 1970 году стал народным судьей Ленинградского районного народного суда столицы. В 1984 году он стал заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году возглавил его.

С 1989 года Лебедев занимал должность председателя Верховного суда РСФСР, став в 1991 году председателем Верховного суда РФ.

Труд Лебедева неоднократно отмечали госнаградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» I, II , III , IV степени, орден Александра Невского, знак отличия «За безупречную службу». В августе 2023 года указом президента РФ Вячеслава Лебедева наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

«В.М. Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни — правосудие. Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность», — сообщается на сайте ВС.

Когда последний раз появлялся на публике

6 февраля президент России Владимир Путин провел встречу с Вячеславом Лебедевым и обсудил с ним применение цифровых технологий в деятельности органов судебной системы, в том числе работу государственной автоматизированной системы «Правосудие».

Председатель ВС доложил, что системой «Правосудие» за 2023 год воспользовались более 11 млрд раз.

«Население, граждане активно пользуются возможностью обратиться с запросом через эту систему и получить ответы на те вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд. Так что это очень эффективно», — сказал он.

Также Путин отметил работу Верховного суда в вопросе доступности для граждан судебной системы.

«Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде», — сказал глава государства.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин, Вячеслав Лебедев

Что известно о причинах смерти Лебедева

Сегодня на сайте Верховного суда РФ подтвердили информацию, что Вячеслав Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет.

«Коллектив Верховного суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева», — сообщается на сайте ВС.

По информации Mash, Вячеслав Лебедев скончался в больнице после длительной болезни.

«У него были проблемы с сердцем и онкология. Ночью Лебедеву резко стало хуже, врачам оставалось лишь констатировать смерть», — добавил источник.

Читайте также:

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 24 февраля, видео

Магнитные бури сегодня, 24 февраля: что завтра, прогноз, кто в опасности

Армения «заморозила» свое членство в ОДКБ: причины, последствия, реакция РФ