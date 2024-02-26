Стало известно о состоянии госпитализированного Бари Алибасова РЕН ТВ: Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Состояние продюсера и шоумена Бари Алибасова, о госпитализации которого стало известно накануне, оценивается как тяжелое, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. По данным телеканала, артиста поместили в реанимацию после ишемического инсульта.

Собеседник телеканала рассказал, что Алибасов находится в сознании. По его данным, врачи оценивают гемодинамику артериальных сосудов артиста как стабильную.

О госпитализации основателя группы «На-На» Бари Алибасова в реанимацию одной из столичных клиник стало известно днем 25 февраля. Медики диагностировали 76-летнему артисту инсульт. Сообщалось, что продюсер почувствовал себя плохо днем. Ему потребовалась экстренная помощь докторов, в момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.

Ранее сын музыканта признался, что ничего не знает о госпитализации отца. По его словам, артист и его супруга не подходят к телефону. Он добавил, что в настоящий момент находится в Калининграде, однако планировал лететь в Москву первым рейсом.

Позднее Алибасов-младший рассказал, что его отец действительно находится в больнице, ему провели КТ и другие анализы. По его словам, врачи не сообщали семье о результатах обследования, поэтому о причинах госпитализации пока ничего неизвестно.