Что известно о смерти экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Николай Рыжков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что на 95-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков. Что известно о его смерти?

Чем был известен Рыжков

Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, а в 1959 году получил диплом Уральского политехнического института им. С. М. Кирова.

Работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения. Был сменным мастером, начальником пролета, начальником цеха, главным сварщиком, заместителем директора завода. В 1965–1970 годах — главный инженер завода, в 1970–1975 годах — директор ПО «Уралмаш».

В 1975 году перешел на работу в советское правительство, где занял пост замминистра тяжелого и транспортного машиностроения. С 1979 по 1982 год занимал должность первого заместителя председателя Государственного планового комитета (Госплан) при Совете министров СССР.

С 22 ноября 1982 года по 15 октября 1985 года был секретарем центрального комитета (ЦК) КПСС, заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. С 23 апреля 1985 года по 13 июля 1990 года являлся членом высшего коллегиального органа власти в СССР — политбюро ЦК КПСС. Занимал должность председателя Совета министров СССР с 1985 по 1990 год.

В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году — землетрясения в Спитаке (Армения).

С 1995 по 2003 год работал в Государственной думе. С сентября 2003 года Рыжков представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Белгородской области.

Как отреагировали в РФ на смерть Рыжкова

Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале отметила, что Рыжков был «человеком-эпохой» и «государственным деятелем уникального масштаба».

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — написала спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что Рыжков был честным, бескорыстным и ответственным человеком, который своим трудом смог заслужить почет и уважение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале назвал смерть Рыжкова «невосполнимой утратой для всей Белгородской области» и страны.

«Только что стало известно о смерти Николая Ивановича Рыжкова. Невосполнимая утрата для всей Белгородской области, для всей нашей страны. Без малого 30 лет Николай Иванович представлял интересы наших жителей сначала в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, а затем в Совете Федерации», — сказал он.

Также Гладков выразил соболезнования родным и близким политика.

О причинах и дате смерти Николая Рыжкова пока не сообщалось.

Дата и место похорон также пока не определены. Совет Федерации займется организацией прощания.

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