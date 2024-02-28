Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 февраля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале показала, как панда Катюша убегает от своей мамы Диндин. Какие сегодня последние новости известны о животном?

Как Катюша играется с Диндин

На опубликованных кадрах Акуловой видно, что маленькая панда развлекается со своей мамой и в какой-то момент убегает от нее, чтобы искупаться. Диндин подождала некоторое время и забрала Катюшу обратно в вольер.

«Мам, ну все равно купаться сбегу, там киперы чистую водичку налили», — подписала видео директор столичного зоопарка.

26 февраля Акулова продемонстрировала, как Катюша играет на своей любимой лестнице и случайно намочила хвост.

«Почему у Катюши такой мокрый хвостик? Похоже, кто-то принимал ванну, пока нет мамы», — написала руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой в комментариях обратили внимание, что Катюша очень часто любит купаться, а также поинтересовались, приобретут ли для нее специальный бассейн.

«Как же она любит купаться! А планируют ли киперы и зоопарк ей бассейн побольше поставить?»

«Может, Катюше бассейн установить или поилку побольше?»

«Катюша очень много купается, она быстро растет. Может, и правда ей какое-то место чуть-чуть побольше для водных процедур организовать? А то такой медвежонок и в такой маленькой ванночке плескается. Скоро она уже туда не влезет».

«Интересно, они, малявки-панды, все такие непоседы, или у нас особенная родилась».

«Однако с характером Катенька! Как отмахивается от мамы ловко! Не по дням растет плюшечка», — писали пользователи Сети.

Что Акулова рассказала о первых 10 секундах жизни Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в эфире передачи «Жизнь и судьба» сообщила, что рождение панды в России многие сравнивают с чудом, потому что эти животные могут размножаться только три дня в году.

По ее словам, чтобы соединить панд Диндин и Жуи, в российскую столицу специально приезжал эксперт из Китая.

«И он поставил им запись, как соединяются другие панды», — пояснила она.

Акулова обратила внимание, что самыми опасными для детенышей панды являются первые 10 секунд их жизни, потому что неизвестно, как поведет себя мама.

«Панды, которые первый раз рожают, могут нанести вред своему малышу, они могут убить, съесть, наступить случайно, раздавить. И мы эти десять секунд все затаили дыхание и ждали, как Диндин себя поведет. Но она на второй секунде взяла себе в лапы [детеныша], закрыла от нас, держала в лапах и не отдавала», — рассказала директор столичного зоопарка.

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