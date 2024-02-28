Часов Яр, Авдеевка, удары по ВСУ на Украине: новости с фронтов СВО сегодня

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступать на некоторых направлениях СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Клещеевки, Часова Яра, Херсона, Крынок, Авдеевки, Марьинки, Донецка, Луганска, Угледара, Харькова, Купянска? Какие последние новости выходили с разных направлений спецоперации сегодня, 28 февраля 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«На Угледарском участке ВС РФ после артобстрелов пытались продвинуться к северу от Приютного. Без успеха. На Донецком фронте российские войска при поддержке средств дальнего поражения вели штурм Новомихайловки, Георгиевки и Первомайского. ЛБС существенно не изменилась. Аналогичные действия в районе Тоненького и Орловки привели к тактическому успеху, который ВС РФ могут конвертировать в оперативный. Оба села — на ключевых трассах у ЛБС. Плюс они расположены в низинах по отношению к зоне контроля российских войск. На Бахмутском направлении ВС РФ стремятся прорваться к главному укрепрайону ВСУ в Часове Яре через Ивановское и Богдановку. Пока ВСУ удерживают позиции, но дается это им с большим трудом. Особенно чувствительной для них будет возможная потеря первого из перечисленных населенных пунктов. Трасса Н-32 в условиях распутицы даст возможность ВС РФ использовать бронетехнику для наступления на Часов Яр. На Луганском направлении — жесткие встречные бои в Серебрянском лесном массиве южнее Дибровы. ВС РФ атакуют у Ямполевки и Тернов с целью выйти к каскаду водохранилищ на левом берегу реки Жеребец. Также они напрягают ВСУ в Синьковке. Но уже не столь активно», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«К ночи был нанесен удар „Геранями“ по объектам противника в Одесской области. В течение суток взрывы звучали в Харьковской области. На Херсонском направлении ВС России продолжают добивать остатки противника в Крынках. Ситуация осложняется многочисленными FPV-дронами противника. По пунктам базирования операторов БПЛА ВСУ наносятся удары легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР, „Изделие 305“). Несколько дней как активизировался Времевский участок Южнодонецкого направления. Наши войска ведут неспешное наступление на вражеские позиции, которые противник успел оборудовать после своего неудачного „контрнаступа“ в прошлом году. На Авдеевском направлении идут бои в Орловке и Тоненьком. Идет наступление ВС России у Северного. Местность плотно заминирована противотанковыми минами. На направлении на Часов Яр, западнее Артемовска, наши войска ведут бои в Ивановском (Красном), есть продвижение на отдельных улицах. На Краснолиманском направлении, несмотря на активность армии России, за прошедшие сутки прорывов фронта не случилось. Бои в районе балки Круглая и села Терны. На Купянском направлении активизировано применение нашей артиллерии и авиации. Врагу достается нашими ФАБ с УМПК», — сообщил источник.

Авторы канала добавили, что на Харьковском направлении ВСУ вынуждены держать значительную группировку войск, пытаться строить передовые опорники почти у самой границы с Россией, которые накрываются артиллерией и дронами ВС РФ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Военной хроники»

«Поступают сообщения, что ВСУ готовятся оставить село Ивановское (Красное) западнее Артемовска (Бахмута). Это связано с растущим давлением российской армии в этом районе и постоянной работой авиации и артиллерии, „разбирающей“ укрепления. Если эта информация подтвердится в ближайшее время, то ВСУ будут вынуждены перегруппироваться в Часове Яре (поскольку только там есть долговременные укрепления), а ВС РФ получат доступ к трассе Т-0504, откуда, вероятно, будет развиваться наступление на Часов Яр. При сохранении темпов наступления в этом районе, а также давлении на Часов Яр еще и с севера в районе Богдановки можно ожидать постепенного оформления „клещей“, как это было в Авдеевке, и, вероятно, скорого начала „часовоярской мясорубки“», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Артемовское направление: ВС РФ продвинулись в восточной части Красного. К северо-западу от Клещеевки продолжается штурм позиций ВСУ. Херсонское направление: ВС РФ продолжают добивать остатки противника в н. п. Крынки. У противника большое количество FPV-дронов, что усложняет ситуацию на данном направлении. Донецкое направление: наши парни продвинулись в направлении Орловки и Бердычей. Также замечаются успехи в Первомайском и Новомихайловке. Сватово-Кременное направление: на данном участке активно работает наша артиллерия. Продвижение ВС РФ у Тернов», — сообщил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«ВКС России продолжают наносить удары по промышленным и военным объектам т. н. Украины. В Полтаве вчера удар пришелся по территории военного аэродрома. По последней информации, были уничтожены вертолеты Sea King Mk41 и Ми-8МСБ. В Кировоградской области поражена авиабаза в Александрии. В зоне специальной военной операции ВС РФ продолжают теснить противника на нескольких участках. На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои за село Красное (Ивановское). Российские штурмовые подразделения продолжают атаки в центральной части села, а также к северо-востоку от Шоссейной улицы. На Авдеевском направлении российские войска наступают в районе Тоненького. По некоторой информации, ВС РФ ведут бои на юго-западных окраинах села. Кроме того, появились данные объективного контроля ВС РФ на восточных подступах Петровского. Тем временем на Гуляйпольском участке фронта, где долгое время наблюдалось затишье, несколько штурмовых групп совершили дерзкую операцию, взяв под контроль часть дачного поселка „Гуляйпольские дачи“, продвинувшись без потерь почти на один километр», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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