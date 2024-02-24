Райдер Тимати опубликован в Сети: что он требует, сколько зарабатывает

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тимати

В концертный райдер российского исполнителя Тимати входят проживание в лучших отелях города, вертолет и французский коньяк, сообщает Telegram-канал Baza. Какие еще условия должны выполнить организаторы выступлений?

Какой транспорт включен в райдер Тимати

Условия трансфера — важный пункт в райдере Тимати, передает Baza.

«Летает артист только бизнес-классом. В аэропорту должны встретить грузчики, которые заберут оборудование. Машина, на которой Тимати будет передвигаться по городу, должна быть представительского класса с тонированными стеклами. При этом он не ездит на машинах на расстояния свыше 50 километров. Если путь от аэропорта до города больше, заказчик должен позаботиться о вертолете, желательно Eurocopter», — сообщил источник.

По данным журналистов, выбирает Тимати только компанию «Аэрофлот».

«Два автомобиля: один — представительского класса (с тонированными стеклами), вторая машина — по согласованию микроавтобус на 10–14 посадочных мест на все время пребывания в вашем городе», — говорится в райдере.

Каким должно быть питание и проживание в гостинице

В райдере указано, что все участники коллектива Тимати должны быть поселены в самой лучшей гостинице, которая есть в городе, где он будет выступать, обязательным пунктом отмечен спортзал, пишет Baza.

«Если его нет в отеле, то заказчик должен договориться с ближайшим залом. По райдеру Тимати нужно предоставить номер класса люкс с мини-баром, а для его команды — 12 стандартных номеров. Рядом с номером Тимати нужно поставить стул для охранника», — сообщил источник.

Отмечается, что питание всей команды Тимати должно происходить только в гостинице, где они проживают.

«Не менее трех раз в день (завтрак, обед и ужин). Организатор должен исключить контакт группы с посторонними лицами во время еды», — говорится в райдере.

Что должно быть в гримерке перед выступлением

Гримерная комната Тимати должна находиться недалеко от сцены и оборудована зеркалом, шкафчиком с вешалками и десятью сидячими местами, передает источник.

«В гримерке должны быть чай, кофе, сок (яблочный, вишневый), кока-кола, бутерброды, минеральная вода без газа, минеральная вода Borjomi, фрукты, французский коньяк XO или VSOP (одна бутылка 0,7 литра), 10 энергетических напитков Red Bull, 14 полотенец черного цвета», — говорится в райдере.

Сколько стоит выступление Тимати

По информации Telegram-канала Baza, стоимость выступления музыканта — 5,5 млн рублей.

«За дальние локации нужно будет накинуть еще полтора „ляма“. При этом Тимати категорически отказывается выступать за границей: корпораты с ним можно проводить только в России. А чтобы организаторы выступлений даже не подумали забить на райдер, представители Тимати установили штраф: $1000 за каждый невыполненный пункт райдера», — добавил источник.

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