Стало известно о розыске командиров ВСУ, отдавших приказ сбить Ил-76 Бастрыкин: СК устанавливает украинских командиров, отдавших приказ сбить Ил-76

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Следственный комитет России продолжает поиск командиров ВСУ, отдавших приказ сбить Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, сообщил ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Сотрудники ведомства и эксперты уже установили, из какого вооружения был атакован самолет.

Это зенитные управляемые ракеты MIM-104A комплекса Patriot (США), — отметил Бастрыкин.

Снаряды были выпущены по Ил-76 из села Липцы Харьковской области, напомнил глава СК РФ. На месте происшествия были найдены несколько сотен фрагментов тел погибших. Генетическая экспертиза помогла определить, что останки принадлежали сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Предварительные итоги экспертизы показали, что военно-транспортный самолет был сбит западным зенитно-ракетным комплексом. К такому выводу пришли при анализе поражающих элементов в обшивке борта. Крушение было спровоцировано попаданием поражающих элементов украинской ракеты. Она повредила двигатель, что привело к утрате контроля над воздушным судном.