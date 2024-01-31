Экспертиза выявила оружие, из которого сбили Ил-76 Предварительная экспертиза показала, что Ил-76 был сбит с помощью западного ЗРК

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Предварительные итоги экспертизы показали, что военный самолет Ил-76, потерпевший крушение под Белгородом, был сбит западным зенитно-ракетным комплексом, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. К такому выводу пришли при анализе поражающих элементов в обшивке борта.

Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства, — сказал источник.

Ранее инсайдер в экстренных службах рассказал, что крушение военно-транспортного самолета Ил-76 было спровоцировано попаданием поражающих элементов украинской ракеты. Она повредила двигатель, что привело к утрате контроля над воздушным судном.

Данные бортовых самописцев самолета Ил-76 также подтверждают внешнее воздействие на борт. Это, в свою очередь, исключает все остальные возможные версии крушения.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров выразил мнение, что самолет, перевозивший пленных украинских военных, сбили офицеры войск НАТО с использованием французских и американских зенитных систем ради повышения интенсивности конфликта на Украине. По его мнению, инцидент является провокацией третьих сил, а именно США.