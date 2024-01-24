Минобороны: в потерпевшем крушение Ил-76 были 65 пленных солдат ВСУ

Фото: МО Украины

На борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России. Также на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры, предположительно, момента падения самолета. На них видно, как борт стремительно теряет высоту, после чего происходит взрыв.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе, не уточняя подробности. Подробную информацию он пообещал дать позже, заявив, что выехал на место.

По данным Telegram-канала «112», предположительное место крушения военного самолета оцепили военные. По данным источника канала, обломки самолета разлетелись на несколько километров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя событие, заявил, что с данной информацией будут разбираться.