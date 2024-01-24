Пескову задали вопрос о разбившемся самолете под Белгородом Песков не стал комментировать информацию о крушении самолета под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о разбившемся в Белгородской области самолете. По его словам, прежде чем делать заявления, необходимо разобраться в ситуации, чем власти и займутся в ближайшее время, передает ТАСС.

Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать, — констатировал Песков.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о падении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков также заявил о некоем происшествии в Корочанском районе.

По данным Министерства обороны, на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. К месту падения воздушного транспорта вылетела комиссия ВКС, которая займется установлением причин катастрофы. Также в ведомстве уточнили, что на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Telegram-канал «112» сообщил, что предположительное место крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом оцепили военные. По данным источника канала, обломки самолета разлетелись на несколько километров.