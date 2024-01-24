«112»: место крушения Ил-76 под Белгородом оцепили военные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что предположительное место крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом оцепили военные. По данным источника канала, обломки самолета разлетелись на несколько километров.

По информации канала, воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе. Telegram-канал Baza сообщил, что информацию о падении военно-транспортного самолета проверяют оперативные службы. По предварительным данным канала, Ил-76 мог упасть в районе хутора Кривого. RT также пишет, что информацию о падении самолета подтвердил источник в экстренных службах. Глава региона Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил о происшествии в Корочанском районе, не уточняя подробности.

Ранее появилось видео, предположительно, момента падения в Белгородской области военного самолета Ил-76. На кадрах видно, как борт стремительно теряет высоту, после чего происходит взрыв.

В Министерстве обороны России сообщили, что на борту потерпевшего крушение в Белгородской области Ил-76 находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.