Появилось видео, предположительно, момента падения Ил-76 под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео, предположительно, момента падения в Белгородской области военного самолета Ил-76. На кадрах видно, как борт стремительно теряет высоту, после чего происходит взрыв. Минобороны данную информацию не комментировало.

Ранее тот же Telegram-канал сообщил со ссылкой на источник, что в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. Глава региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил о происшествии в Корочанском районе, не уточняя подробностей.

Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже, — написал губернатор.

Незадолго до сообщений об инциденте в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городской администрации призвали жителей по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам. Губернатор подтвердил информацию и посоветовал горожанам укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой, так как они защищены сплошными стенами.

Перед этим Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотника. Дрон был сбит средствами ПВО. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.